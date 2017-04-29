Gümüşhane 7 yıl sonra kayısı yiyecek

Gümüşhane Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, meyveye aroma ve tadını veren potasyum oranı yüksek toprakları yer alan Gümüşhane’nin meyvecilik açısından mevsimsel olarak bazen sıkıntılar yaşayabilen bir bölge olduğunu söyledi.

“Potasyum meyveye aromasını, tadını veren bitki elementi”

Meyvecilik yönünden Gümüşhane’nin ayrıcalıklı ve dezavantajlı yönleri olduğunu kaydeden Birşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Temiz su kaynaklarımız ve kirlenmemiş topraklarımız var. Organik imal kültürümüz var. Kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı değil denecek dek az. Bunun yanına yaptığımız toprak tahlillerinde potasyum oranı yüksek çıktı. Potasyum meyveye aromasını, tadını veren bitki elementi. Bunun yanına meyvelerimizin aromasını veren en manâlı faktörlerden birisi de güneş. Güneşli gün sayımızın fazla olması, bunun yanında da güneşimizin kaliteli olması. Kaliteli bir güneşe sahibiz. Bu ne çağrıda bulunmak? Fazla derece ısı oluşturmayan yüksek bir rakıma sahip olduğumuz için ve yüksek rakımdan nedeniyle güneş ışınlarına yakın olduğumuzdan nedeniyle meyve kalitemiz, aromamız çok yüksek oluyor. Albenisi fazla ve ticari sahası geniş bir mahsul” dedi.

“Küresel ısınma sebebiyle daha geç çiçek açan meyve çeşitlerini ilimize kazandırmaya çalışıyoruz”

Meyve üretimini engelleyen nedenlerden birisinin artı arazi olmaması ve ilkbahar geç donlarının son yıllarda küresel ısınmaya emrindeki olarak Gümüşhane’de fazla artı görülmeye başlamış olması olduğunu açıklayan Birşen, “Daha önceki yıllarda atalarımızın, dedelerimizin diktiği kayısı, elma, armut, kiraz, vişne ve ceviz gibi meyveler yerli çeşitlilik olduğu için erken çiçek açıyorlar. Daha geç çiçek açan meyve çeşitlerini ilimize kazandırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Şuana dek yaptığımız arazi tespitlerinde herhangi bir don zararı görülmedi”

Nisan ayı başında Gümüşhane’de gerçekleşen kar yağışının ardındaki don olayı gerçekleştiğini ve akabinde de geçtiğimiz Salı günü yüksek kesimlerde sıfırın altında 2 dereceye kadar hava sıcaklığının düştüğüne değinen Birşen, “Yükseklerde hafif etki yaptı. Şuana dek yaptığımız arazi tespitlerinde herhangi bir don zararı görülmedi. Büyük bir oranda değil. Hafif don oldu. Bu da ürün verimine fazla pozitif etkisi olacağını düşünmüyoruz. Önce çiçek açan sert çekirdekli badem, kayısı, kiraz, vişne gibi ağaçlarımızda don zararımız değil. Şuana değin yaptığımız tespitlerde mühendislerimizin arazide yaptığı tespitlerde değil. İklimsel verilerimiz bu şekilde giderse inşallah Gümüşhane ürettiği tüm meyveleri bu sene yiyecektir. 7 yıldır kayısıyı don vuruyordu. Lakin bu sene gayet iyiler hepsi” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerimizi don olayı öncesinde uyarıyoruz”

Hem toprak hem de güneş sebebiyle Gümüşhane’nin aroması yüksek ve çok leziz bir kayısısı olduğunu gösteren Birşen, “Sıfırın altında 2 dereceye dek fazla hasar vermiyor. Tomurcuk dönemini geçtik. Artık ufak meyve dönemindeyiz. Bu dönemde de meyve sıfırın altında 4 dereceye kadar dayanabiliyor. Üreticilerimize don olayı olmadan önce SMS sistemiyle bildirim yapıyoruz. Bahçelerinde alev yakarak özellikle duman yapan ucuz maliyetli saman veya kullanılmış eski lastik yaktırarak don zararlarını azaltabiliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Recep Ergin