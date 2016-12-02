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Gümüşhanede okullara kar tatili

Ulusal Eğitim İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde yer alan mektep öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel okul ve kurumlarında 2 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. .

02 Aralık 2016 Cuma, 09:39
gumushanede-okullara-kar-tatili

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Ulusal Eğitim İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde yer alan mektep öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel okul ve kurumlarında 2 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. 

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