Gümüşhanede okullara kar tatili
Ulusal Eğitim İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde yer alan mektep öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel okul ve kurumlarında 2 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi. .
02 Aralık 2016 Cuma, 09:39
Ulusal Eğitim İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde yer alan mektep öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel okul ve kurumlarında 2 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.