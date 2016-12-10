Gümüşhanede tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı

İlçede Harşit çayına düşerek yaralanan karacayı görebilen vatandaşların durumu Gümüşhane Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirmesinin ardındaki zarar görmüş karaca, durum yerine gelen görevlilerce Gümüşhane şehir merkezindeki şube müdürlüğüne götürüldü.

Şube Müdürlüğü Veterineri tarafından çare edilen karaca araçla düştüğü bölgeye götürülerek burada her yerde doğaya bırakıldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydınlatılmış, “Köylü vatandaşlar bize karacanın Harşit çayına düştüğü ihbarında bulundu. Bölgeye giderek karacayı aldık. Karaca fazla güçsüzdü ve fazla derecede üşümüştü. Gümüşhane’de veterinerimiz kadar çare edildi. Karacayı aldığımız bölgede doğaya saldık” dedi.

Gümüşhane’de vatandaşların yaban hayatı konusunda çok sağduyu olduğunu belirten Okumuş, bu koşul için vatandaşlara teşekkür ederken, duyarlılığın daha da artması temennisinde bulundu.

Recep Ergin