Gün batımını izlemek için Kapadokya’ya akın ettiler

NEVŞEHİR (AA) – Türkiye’nin, peribacaları, doğal kaya oluşumları, sıcak hava balonculuğu ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, gün batımının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen Kızılçukur Vadisi ile turistlerin akınına uğradı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonuyla 3 günlük tatili fırsat bilen yerli turistler, Kapadokya bölgesinde yoğunluk oluşturdu.

Gün boyunca bölgede çeşitli aktivitelere katılan turistler, güneşin batışını izlemek için Ürgüp yakınlarındaki Kızılçukur Vadisi’ni tercih etti.

Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen turistlerin gün batımını izlemek için yoğun ilgi gösterdiği vadiye giden yolda kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Yerli turistler tepe yamaçlarında oluşturulan seyir alanlarında, güneşin peribacaları ve kaya oluşumlarına yansıyan son renklerini izledi.

Kapadokya’daki tarihi ve turistik merkezler arasında en çok ziyaret edilen alanlardan olan Kızılçukur Vadisi, bölgedeki diğer peribacalarının aksine kırmızıya yakın renkteki kaya oluşumları nedeniyle bu adla anılıyor. Vadi, rakımı nedeniyle gün batımını izlemek isteyenlerce çokça tercih ediliyor.