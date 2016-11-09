Gün yüzüne çıkarılan yeraltı şehri ilgisizlikten çöküyor

1989 yılında köylülerin bulduğu yeraltı şehri köy muhtarının haber vermesiyle Niğde Müze müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonrası ziyarete açılan yeraltı şehrinde su basmaları nedeniyle çökmeler meydana geldi.

73 metre derinliğindeki yeraltı şehrinin elektrik tesisatlarının hasar gördüğü ve ilgisizlikten nedeniyle su bastığını açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 yıldır tatmin edici bakım görmeyen yeraltı şehrinin turist ziyaretlerine elverişsiz hale geldiğini açıklama etti.

Niğde-Çamardı ilçesi anayolu üstüne 1 kilometre uzaklıkta olması sebebiyle Demirkazı ve Aladağlar dağ turizmine gelen yerli ve tanıdık olmayan dağcıların Kavlaktepe’yi ziyaret edeceğini ancak sorunlardan dolayı edemediklerini de gösteren Milletvekili Gürer, ifadelerinde sözlerini şöyle sürdürdü: “1989 yılında muhtarın haber vermesiyle müze müdürlüğünce burada temizlik yapıldı. Çilehane, odalar ve 73 metreyi bulan tünelin sonundaki suya erişildi. Burası yapı olarak da fazla kuytu gezilebilen bir yer altı şehriydi. Ne eyvah ancak yaklaşık 10 yıldır yeterli bakım gösterilmediği için yeraltı şehri gezilemez ülkü geldi. Aladağlara 50 ile 60 bin turist geliyor. Onların hepsinin burayı görmesi olasıdır. Bu yeraltı şehri diğer şehirlerde olsa çok önemsenerek değerinde bulurdu. Lakin Niğdemizde yeteri değeri bu yeraltı şehrimiz bulamadı. Ama bu kavlak tepe yeraltı şehri gezilir haldeydi. Şimdi elektrik tesisatı çekildi, merdivenleri yapıldı, içeri girmesi de mümkün olduğu halde bakım yapılmadığı için şuanda ne yazık fakat değil olmaya terk edilmiştir.”

Milletvekili Gürer, yeraltı şehrinin bitmiş restore edilerek ziyarete açılması halinde, turizm gelirlerinin artacağını da sözlerine ekledi.

Yasin Esen