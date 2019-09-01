GÜNCELLEME 2 – Kayseri'de kanal açma aracı evin üzerine devrildi
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Altıparmak yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait 38 YL 788 plakalı kanal açma aracı, Erenler Caddesi'nde Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Sürücü Altıparmak ile araçta bulunan Ali Suna, Ahmet Karaçam ve enkaza dönen evin mutfağında olduğu öğrenilen Fatma Abravcı, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada evde bulunan ve ağır yaralanan Nuh Abravcı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını tamamladı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine kazayla ilgili bilgi verdi.
Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da çok üzgün olduklarını belirterek, "Görevden gelirken aracımız herhalde teknik bir arıza nedeniyle devrilmiş. Şu anda adli boyutu devam ediyor. Ailelere sabır diliyorum." dedi.
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