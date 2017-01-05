GÜNCELLEME 2 – Konya'da pazar yeri çatısı çöktü

KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde bir pazar yerinin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarının çatısı, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde aniden çöktü.

Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan 4 kişi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin ve Belediye Başkanı Salih Akkaya çalışmaları yerinde takip ediyor.

Akkaya, AA muhabirine, perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki semt pazarı çatısının, biriken karlar nedeniyle sabah saatlerinde çöktüğünü, enkaz altında kalan 4 kişinin çalışmalar sonrası çıkartıldığını söyledi.

Enkaz altında kalanların kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirten Akkaya, şunları kaydetti:

“Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar var. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Pazar yerindeki kapalı alanın dörtte birlik bölümünde yoğun kardan dolayı çökme oldu. Tespitler sonrası enkaz altında kimsenin olmadığı düşünülüyor. Ancak her ihtimale karşı çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz.”

– “Kamyonetim hayatımı kurtardı”

Gördü tanığı esnaf Gökhan Duru, AA muhabirine, çatının üzerinde yoğun kar olduğunu dile getirdi.

Çatının bu nedeniyle çöktüğüne dikkati çeken Duru, “Çatının üzerinde yaklaşık 60 santimetre kar vardı. Tezgahımın olduğu yerdeki kamyonetim hayatımı kurtardı. Çatı bu kamyonun üzerine çökünce ben metal parçaların altında kalmaktan kurtuldum.” dedi.

– “İnsanlar kaçışmaya başladı”

Esnaf Kadir Şahbaz da tezgahını kurarken sonra yoğun kar yağışı nedeniyle çatıdan sesler gelmeye başladığını anlattı.

Bir süre sonra demirlerin sallanmaya başladığına işaret eden Şahbaz, “Çatı demirler sallanmaya başladıktan sonra ağır ağır çökmeye başladı. O sırada bulunduğum yeri hemen terk ettim. İnsanlar kaçışmaya başladı. Çatının çöktüğünü fark edemeyen esnaf arkadaşlar vardı. Onlar kaçamayınca çatı üzerlerine çöktü. Çatının ayakta kalan bölümünde de çökme riski olduğu için çok yaklaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hasan Aydın ise olay sırasında aracından mal indirdiğini söyledi.

Bir arkadaşının, çatının çöktüğü yönünde kendisini uyardığını vurgulayan Aydın, “Kendimi dışarıya attım. Ondan sonra çatı çöktü. Sonra olay yerinden kaçtık. Altında insanlar vardı.” şeklinde konuştu.