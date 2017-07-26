GÜNCELLEME 3 – Çankırı'da yangın

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde çıkan ve 30 civarında ev ile ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın, kontrol altına alındı.Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredeki evlere sıçrayan yangına Çankırı ve İskilip Belediye İtfaiyesi, AFAD, İl Özel İdare ile Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Zaman zaman mutfak tüplerinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamaların da yaşandığı yangında vatandaşlar, evlerden eşyaları, ahırlardan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın, ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Yapraklı Kaymakam Vekili Sercan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarı alındığı andan itibaren ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Uzun uğraşlar sonucunda yangının kontrol altına alındığını belirten Yılmaz, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini dile getirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Yangının terk edilmiş bir evden çıktığını öğrendik. Şu anda yangının neden çıktığı konusunda bilgimiz yok, tahkikat devam ediyor. Yangın, ahşap yapılaşma ve rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak yaklaşık 30 haneyi etkileyecek şekle büründü. 30 civarında hane ve ahır yapının yangından etkilendiğini biliyoruz. Şu anda yangın kontrol altına alındı. İş makineleriyle de yıkıntılar düzenlenerek, soğutma çalışmalarına başlandı.”

AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri tarafından mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarının giderileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Şu anda Kızılay ekiplerimiz de yolda. Mağdur olan vatandaşlarımıza çadır ve yemek hizmeti sunacaklar. AFAD ekiplerimiz de gerekli tespitleri yaparak yangında mağdur olup zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının tazmini noktasında çalışmayı başlattı. İnşallah bu akşam, yarın sabah itibarıyla yangının tamamen söndürülmüş, soğutulmuş olacağını düşünüyoruz.”

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci de yangının ciddi boyutta olduğunu söyledi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında su sıkıntısı çektiklerini aktaran Semerci, “En yakın su dolum yeri yaklaşık 25 kilometrelik mesafede. Ekiplerimiz köylülerle birlikte canla başla çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Zayiat çok fazla.” diye konuştu.

Yangını kontrol altına aldıklarını, çıkış nedenini ise henüz belirleyemediklerini ifade eden Semerci, “Yaklaşık 30 hanenin yangından zarar gördüğünü biliyorum. Daha sayım yapılmadı. AFAD ekipleri de burada. Yangın söndürüldükten sonra onlar da gerekli çalışmaları yapacaktır.” dedi.

– AFAD çadır kent kuracak

AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata ise yangın haberini aldıklarında hızlıca olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Yangına Çankırı Belediyesinin yanı sıra çevre ilçelerin itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri ile müdahale edildiğini belirten Korkutata, “İlk tespitlerimize göre 27 hanenin ve tespit edilemeyen ahırların olduğunu belirledik. Şu anda bulunduğumuz bölgede 18 adet çadır kuracağız, evsiz kalan vatandaşlarımız geceyi burada geçirecekler. Yapraklı Kaymakamlığı tarafından da vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçları giderilecek. Yarından itibaren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber hasar tespit çalışmalarını başlatıyoruz. Hasar tespit çalışmalarına binaen diğer gerekli işlemlere de devam edeceğiz.” diye konuştu.

– “Yangın köyümüzün yarısını yaktı”

Köy Muhtarı Ali Mülayim ise yangını duyduklarında hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini, ekiplerin de kısa sürede gelerek, yangına müdahale ettiklerini dile getirerek, “Ekipler kısa sürede müdahale etti ancak yeterli olmadı. Yangın kısa sürede büyüdü ve köyümüzün yarısını yaktı. Birçok vatandaşımız evsiz kaldı. Devletimizden gerekli yardımın yapılmasını talep ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.