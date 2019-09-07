GÜNCELLEME – Arılar tarım işçilerine saldırdı
KONYA (AA) – Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçiler, arıların saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen bölgede sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.
İşçiler, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İşçilerden 13'ü tedavisinin ardından taburcu edildi.
Doktorlar, yaraların vücudundan arı iğnelerini uzun uğraşlar sonucu, teker teker çıkardığı bildirildi.
Taburcu edilen işçilerden Mithat Atmaca, tarlada çalıştıkları sırada bir anda arıların saldırısına uğradıklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Tarlada 35 kişiydik. Ailecek kadın ve çocuklarlar da vardı. Arılar kovanlardan çıktı ve çocuklar bağrışmaya başladı. Kıyamet gibi bir şekil oldu, herkes bir tarafa koşuşturmaya başladı. Anlatılmaz bir olay yaşadık. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. Arılar herkese saldırdı, soktu. Arkadaşlar geldi hemen hastaneye yetiştirdiler."
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GÜNCELLEME – Arılar tarım işçilerine saldırdı
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