GÜNCELLEME- Çankırı'daki yangın

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde çıkan ve çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alındı.

Müsellim köyü Mansurlu Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Çevredeki evlere sıçrayan yangına, Çankırı Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti.

Zaman zaman mutfak tüplerinden kaynaklandığı tahmin edilen patlamaların da yaşandığı yangında vatandaşlar, evlerden eşyaları, ahırlardan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın itfaiye ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ciddi boyutta olduğunu söyledi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında su sıkıntısı da çektiklerini belirten Semerci, “En yakın su dolum yeri yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafede. Ekiplerimiz köylülerle birlikte canla başla çalışıyor. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Zayiat çok fazla.” diye konuştu.

Yangını kontrol altına aldıklarını, çıkış nedenini ise henüz belirleyemediklerini ifade eden Semerci, “Yaklaşık 30 hanenin yangından zarar gördüğünü biliyorum. Daha sayım yapılmadı. AFAD ekipleri de burada. Yangın söndürüldükten sonra onlar da gerekli çalışmaları yapacaktır.” dedi.

Mahalle sakinlerinden Yunus Hallaç da mahallelerinin büyük bir kısmını kaybettiklerini söyledi.

Köylülerin çaresiz bir şekilde evsiz barksız kaldıklarını söyleyen Hallaç, “Sadece ağlamakla yetiniyoruz. Bundan öncesi değil artık bundan sonrası bizim için önemli. Şu an sağlıklı şekilde düşünemiyoruz ama yetkililerden köyümüze sahip çıkmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.