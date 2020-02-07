GÜNCELLEME – Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, adliyeye sevk edildi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51) polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.
Kafasına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.
Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Y. (51) adliyeye sevk edildi.
Şeyma Y'nin cenazesi ise otopsinin ardından yeniden Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yakınları ile Şeyma Y'nin Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden arkadaşlarına başsağlığı diledi.
Şeyma Y'nin naaşı toprağa verilmek üzere cenaze nakil aracıyla Çankırı'nın Orta ilçesine gönderildi.
-
KAEÜ kalite tecrübesini çevre üniversitelerle paylaşıyor
-
Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde temsilciliği açıldı
-
Kırşehir TSO'da İhracat Destek Ofisi kuruldu
-
GÜNCELLEME – Çubuk'ta bir kişi, lise öğrencisi kızını silahla öldürdü
-
Arzum OKKA, Frankfurt Messe'deki “Ambiente Fuarı”nda yerini aldı
-
Okullar Arası Türkiye Gençler Masa Tenisi Şampiyonası Kayseri'de başladı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.