GÜNCELLEME – Diyarbakır'daki terör saldırısı

ESKİŞEHİR (AA) – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında dün PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim’in (32) cenazesi toprağa verildi.

Sur ilçesinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memurlarından Ali Sevim’in naaşı, uçakla memleketi Eskişehir’e getirildi.

Hasan Polatkan Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanan uçaktan, şehit Sevim’in naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı.

Bu sırada şehidin işitme engelli anne ve babası Eyüp ve Fatma ile kardeşi Seyit Sevim, Diyarbakır’dan eşinin naaşıyla Eskişehir’e gelen ve kucağında 9 aylık Eyüphan adlı bebeğini taşıyan Demet Sevim’le kucaklaştı, birbirlerini teskin etmeye çalıştı. Daha sonra Eyüphan bebeği ailenin bir yakını kucağına alarak tören alanına götürdü.

Şehit Sevim’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve öteki ilgililerin katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı.

– Kanlıpınar Şehitliği’ne defnedildi

Şehidin naaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi İkieylül Hizmet Binası morguna götürüldü.

Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak’taki babaevinde helallik alınmasının ardından şehit polis memuru Ali Sevim’im naaşı, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi’ne götürüldü.

Şehidin işitme engelli babası Eyüp Sevim ile annesi Fatma Sevim ve eşi Demet Sevim, kendileri için cami yerleşkesinde Valilikçe kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Şehit polis memuru Sevim’in eşi Demet Sevim, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Güneykaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve öteki ilgililerin katıldı.