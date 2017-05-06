GÜNCELLEME – Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen kadın hakim tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman’ın koordinesinde, FETÖ/PDY’ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yaptığı öğrenilen kadın hakim P.S.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Adliyesine teslim olan şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

P.S.U, tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan, eşi de savcı olan kadın hakimin görev yaptığı terör suçlarına bakan mahkemede, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Boydak Holding yöneticileri de yargılanıyor.