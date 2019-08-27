GÜNCELLEME – Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 ölü
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Güllük Mahallesi Emek Sokağı'nda bir beyaz eşya firmasının yetkili servisinde çalışan İbrahim Yaşar (25), şirkete ait 26 VU 690 plakalı kamyonetin kapalı kasasında kaynak yapmaya başladı.
Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpünün patlayan hortumu, Yaşar'ın yaralanmasına neden oldu.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise araçta ve yetkili serviste inceleme yaptı.
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