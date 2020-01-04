GÜNCELLEME – Genç kadını bebeğinin yanında öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulunan genç kadının katil zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19) katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Koyuncu'yu öldüren şüphelinin Ramazan D. (26) olduğunu belirleyen ekipler, zanlının bulunabileceği adreslere operasyon düzenledi.
Kısa sürede gözaltına alınan Ramazan D'nin aracı ile belirlenen adreslerde yapılan aramalarda suç aleti iki bıçak, zanlının olay günü giydiği kan lekeli elbiseler ile maktule ait cüzdan ve küpe bulundu.
Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Ramazan D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi. Zanlının hakimlikte de suçunu itiraf ettiği belirtildi.
Ekiplerin, Koyuncu'nun cenazesine katılan Ramazan D'yi törendeki şüpheli hareketlerinden dolayı takibe aldığı öğrenildi.
Öte yandan, çok sayıda kişi, Çubuk Adliye Sarayının önünde toplandı, polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kapalı otoparktan adliyeye getirilen Ramazan D, taşkınlık yaşanmaması için aynı şekilde cezaevine götürüldü.
Eşi, Nazmiye Koyuncu'yu 31 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'ndeki evinde iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış halde bulmuştu. Koyuncu'nun gözaltına alınan eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve görümcesi serbest bırakılmıştı.
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GÜNCELLEME – Genç kadını bebeğinin yanında öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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