GÜNCELLEME – İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü
YOZGAT (AA) – İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrildi.
Kazada İl Başkanı Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile yönetim kurulu üyeleri Aniş Kutlu, Karabacak ve Veysel Toprakseven yaralandı.
Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Karabacak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bayrak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Bayrak ve beraberindekilerin Yenifakılı Belediyesini ziyarete giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin Yenifakılı Belediyesine gelirken kaza yaptıklarını anlatarak, "Onları beklerken trafik kazası haberini aldım. Kısa sürede olay yerine geldik. Durum kötüydü. Seyfi başkanımızı orada kaybettik. Diğer arkadaşlarımızdan 2 yaralıyı Boğazlıyan'a, 2 yaralıyı da Yozgat'a sevk ettik. Çok üzgünüz." dedi.
-
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
-
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
-
GÜNCELLEME – İYİ Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyesi trafik kazasında öldü
-
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
-
Altun, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi heyetini kabul etti
-
Kırşehir'de organ bağışı standı açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.