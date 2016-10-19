GÜNCELLEME – Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişi ile sendika yöneticisi 23 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, OHAL kapsamında kapatılan ve 12 yöneticisi daha önceki operasyonlar sonucunda tutuklanan Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri şubesinin yöneticisi 23 kişi için de yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 51 şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.