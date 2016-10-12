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GÜNCELLEME – Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

12 Ekim 2016 Çarşamba, 11:34
Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 16 emniyet personelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce açığa alınan, aralarında komiserlerin de bulunduğu 16 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY Operasyonu kayseri

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