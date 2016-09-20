GÜNCELLEME – Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması

KAYSERİ (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 16 ilde, örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde “Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla daha önce açığa alınan kamu personeli arasında örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullananlar olduğu belirlendi.



Tespit edilen 141 “ByLock” kullanıcısı için yakalama kararı çıkarılırken, Kayseri, Bingöl, Konya, Kırıkkale, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara, Yozgat, Bursa, İzmir, Samsun, Tokat, Mardin, Düzce ve Sivas’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 76’sı gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.