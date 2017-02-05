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GÜNCELLEME – Konya'da DEAŞ operasyonu

05 Şubat 2017 Pazar, 13:20

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KONYA (AA) – Konya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, “Yakışıklı çıkar mıyız?” demesi dikkati çekti.

Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

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