GÜNCELLEME – Konya'da polis-şüpheli kovalamacası

KONYA (AA) – Konya’da bir polis memuru ile ekip aracına çarparak kaçan otomobildeki 4 şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Merkez Meram ilçesinde devriye görevini sürdüren polis ekibi, Yeni Yol Caddesi’nde farları kapalı seyreden, 4 kişinin bulunduğu 42 BB 587 plakalı otomobili durdurdu.

Yanlarına gelen polis memuru Cafer Yıldız’a (39) çarpıp kaçan araçtaki şüpheliler takibe alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Toprak Sarnıç Mahallesi’ndeki Meram Sanayi Sitesi’nde otomobilin yolunu kesmek istedi. Polis aracına çarparak kaçmaya devam eden şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastiklerine ateş açıldı.

Lastiği patlayan otomobil, iş yerinin kapısına çarpınca durdurulabildi. Bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliden Ali A, olay yeri yakınlarında yakalandı.

Araçta inceleme yapan polis ekipleri, Mehmet Yavuz Y, Mehmet K. ve Yunus D’yi de evlerinde yakaladı.

Otomobilin sürücüsü olduğu öğrenilen Mehmet Yavuz Y, ayağından yaralı olduğu belirlenince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polis memuru Yıldız, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.