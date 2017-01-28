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GÜNCELLEME – Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 46 yaralı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:45

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KONYA (AA) – Konya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı.

Marmaris’ten Gaziantep’e giden Neşet Oğuz (37) idaresindeki 27 TG 765 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Karapınar karayolunun 65. kilometresinde, buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, muavin Mehmet Salih Güneş (20) olay yerinde hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Otobüste sıkışan yaralılar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle kurtarıldı.

Yolculardan polis memuru olduğu öğrenilen İskender Kara (51), otobüste sıkışan eşi İlknur Kara’nın (44) kurtarılması için itfaiye ekiplerine yardım etti.

Yaralı eşinin yanından ayrılmayan ve aynı ambulansa bindirilen Kara, “Allah’a şükürler olsun.” diyerek olay yerinde görev yapan trafik polisine sarıldı ve gözyaşı döktü.

Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavi altına alındı.

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