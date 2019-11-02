GÜNCELLEME – MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi
KAYSERİ (AA) – MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, geçirdiği trafik kazasının ardından hafif yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Tok'un kulladığı 38 SE 064 plakalı otomobil, Komando Caddesi'nde, karşı yönden gelen Hakan Tuncer yönetimindeki 38 AYY 796 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif şekilde yaralanan Tok ve Tuncer, sağlık ekiplerince hastanenelere kaldırıldı.
Partililer ve yakınları tarafından ziyaret edilen Tok, özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tuncer'in ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Tok, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle arayan, soran tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Rabbim kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Tok'a sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.
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GÜNCELLEME – MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok trafik kazası geçirdi
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