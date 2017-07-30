GÜNCELLEME – Sivas'ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu, 4 jandarma uzman çavuş yaralandı.

İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığına ait, Jandarma Uzman Çavuş Yavuz K. yönetimindeki 58 JAA 187 plakalı “cobra” tipi zırhlı araç, göreve giden askerleri taşırken Çandır-Güzelyurt yol ayrımında devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, araçta görevli Jandarma Uzman çavuşlar Nurullah Ç, Mehmet Ş, Nuri Ö. ve İbrahim K. yaralandı.

Yaralı askerlerden Nuri Ö. ve Mehmet Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Nurullah Ç. ve İbrahim K. Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

– Vali Gül’den yaralı askerlere ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen ve İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Gül ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettikleri yaralı askerlere “geçmiş olsun” dileklerini iletti.