GÜNCELLEME – Yolcu otobüsünde bir kilogram metamfetamin ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de yolcu otobüsünde bir kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan İran ve Afganistan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin’den İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine Kırşehir-Kırıkkale karayolunun Özbağ beldesi yakınında uygulama başlattı.

Ekipler, uygulama esnasında 8 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Mardin’den geldiği belirlenen otobüsteki Afganistan ve İran uyruklu 2 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, zanlıların üzerinde ve otobüsün bagajında arama yaptı.

Bagajdaki aramada, iki valizde bir kilogram metamfetamin bulan ekipler, Afgan uyruklu Akam Shamatı ve İran uyruklu Samıholla Shınvari’yi gözaltına aldı. Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin yurda kaçak yollardan soktukları sentetik uyuşturucuyu İstanbul’a götürmek üzere yolcu otobüsüne bindikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.