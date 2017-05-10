Gündoğdu alt geçiti tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Gündoğdu Mahallesi alt geçit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Alt geçitte incelemelerde bulunan Karacan, bu yolun yapımı için seçim zamanında verilen sözü yerine getirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Hükümetin yatırımlarıyla Eskişehir’in büyüyen ve gelişen bir şehir olduğuna dikkati çeken Karacan, “Trafik sorunlarını da en aza indirme çabalarımız hükümetimizin tam desteğiyle devam ediyor. Sürücülerin bir taraftan zaman ve yakıt kaybını azaltırken diğer taraftan modern yollarda seyir etmelerine olanak sağlayan alt geçidimizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu Mahallesi Muhtarı İbrahim Akdağ ve beraberindeki mahalle sakinleri de Karacan’a teşekkürlerini iletti.