Gündüz aşçı gece sanatçı

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir’de, gündüz tarihi konakta yöresel yemekler pişiren aşçı, geceleri sahnelerde müzik çalışması yaparak bestelediği türkü ve marşları geniş kitlelere duyurmaya çalışıyor.

Yaklaşık 19 yıl önce Erzurum’da başladığı müzik çalışmalarını ve aşçılığı daha sonra göç ettiği Kırşehir’de sürdüren 37 yaşındaki İdris Altuner, Kırşehir Belediyesinin ziyaretçilere kentin yöresel yemeklerinin tanıtılması için açtığı Ağalar Konağı’nın mutfağında çalışıyor. Gündüzleri burada yemek yapımı konusundaki hünerlerini sergileyen Altuner, geceleri ve hafta sonlarında da konser, televizyon programı veya çeşitli sosyal etkinliklerde sahne alıyor.

– Soğan doğrarken beste yapıyorum”

Erzurum’da 1998 yılında başladığı aşçılık ve halk müziği yolculuğunu 2003 yılından bu yana Kırşehir’de sürdürdüğünü ifade eden Altuner, “Belediye mutfağında yıllarca çalıştıktan sonra Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci’nin yöresel yemeklerin ikramı amacıyla açtığı Ağalar Konağı mutfağında işimi sürdürüyorum. Burada Kırşehir kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Çirleme, çullama, kabak çiçeği dolması, Kırşehir kebabı gibi geleneksel yemekleri yapıyoruz. Hem müzikte hem de mutfakta geleneği geleceğe taşıma adına hizmetler sunuyoruz. Katkılarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“Aşçı sanatçı” Altuner, birçok kişinin mutfağı ve müziği aynı anda nasıl yürüttüğünü sorduğunu, iki işini de büyük bir aşkla yaptığını anlattı.

Müzik çalışmalarına daha çok ağırlık vermek istediğini dile getiren Altuner, “Gündüz mutfakta çalışıp akşamları ve hafta sonları da sahne, konser, televizyon programı ve etkinliklere çıkıyorum. Çeşitli kültürel etkinliklere katılıyorum. Yorucu olmakla birlikte mutfak ve müziği bir arada götürmeye çalışıyorum. Her gün yeni eserler, şiirler, besteler çıkıyor. Bir bakıyorsunuz soğan doğrarken beste yapıyorum.” diye konuştu.

– Cumhurbaşkanı ve Başbakan için türkü besteledi

Daha önce 3 albüm yaptığını, Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri için yaptığı türkülere klipler çektiğini aktaran Altuner, son günlerdeki gelişmelerden etkilenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Er Doğanlar Böyledir”, Başbakan Yıldırım için de “Binali Yıldırım” ismiyle 2 türkü bestelediğini söyledi.

En büyük isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım için hazırladığı türküleri, meydanlarda vatandaşlara söylemek olduğunu belirten Altuner, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza yaptığımız iki eser meydanlarda okunursa birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacaktır. Kardeşlik ve barış içeren eserler. Daha önce Sarıkamış ve Çanakkale başta olmak üzere bugüne kadar bizler için kanını toprağa akıtmış bütün şehitlerimizi ruhunu yaşatmak için eserler yapmıştım. Cumhurbaşkanımız için ‘Er Doğanlar Böyledir’ ve Başbakanımız için de ‘Binali Yıldırım’ eserlerimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içermektedir.”