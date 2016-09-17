Gündüz spor salonunda gece fırında ter döküyor

Van’da yaşayan ve doğuştan sol kolu dirsekten itibaren olmayan milli tekvandocu Erdoğan, gündüz spor salonunda antrenman yapıyor, gece ise ekmek parası kazanmak için fırında çalışıyor.

VAN (AA) – Spor salonunda tesadüfen izlediği tekvandoculara özenerek başladığı bu spor dalında kısa sürede başarılara imza atan milli tekvandocu Süleyman Erdoğan, iş yaşamında da çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gündüzleri yoğun antrenman programıyla çalışan Süleyman Erdoğan, gece ise fırında hamur yoğurup ekmek pişirerek 2 kardeşi ile anne ve babasının da geçimine katkı sağlıyor.

“Paralimpik Tekvando” kategorisinde mücadele eden Erdoğan, 2009, 2010 ve 2014 yıllarında dünya 4’üncülüğüne ulaşırken, geçen sene düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise 3’üncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

AA muhabirlerine kolundaki engelin hayatında hiçbir zaman sorun oluşturmadığını, bu durumu beyninde bitirdiğini anlatan Süleyman Erdoğan, tesadüflerle başladığı tekvandoda hayalini dahi kuramadığı başarılara ulaştığını söyledi.

“İnsanın engeli beynindedir”



Ağustos ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında sakatlanmasına rağmen 3’üncü olduğunu, ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma gidemediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu.

“Şu an arkadaşlarım milli takımda ve ben de seneye aksilik olmazsa milli takımda olabilmek ve daha güzel başarılara imza atmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Hedefim 2017’de Türkiye şampiyonluğunu yakalamak. Sol kolum dirsekten anadan doğma yok, bu da Allah’ın bir nimetidir. İlk zamanlar ister istemez insanların bakış açılarının farklı olduğunu hissedebiliyordum. Ama spora başladıktan sonra cesaret ve azmimi birleştirerek başarıyı yakaladım. Bu da zamanla çevremin bana bakış açısını değiştirdi. Aslında bu bir engel değildir, insanın engeli beynindedir.”

“Gündüz salonda gece fırında çalışıyorum”



Süleyman Erdoğan, önündeki engelleri aşmak isteyen kendisi gibi engellilere bir spor dalıyla uğraşmaları tavsiyesinde bulundu.

Spor sayesinde insanların kötü alışkanlıklardan uzak durduğuna işaret eden Erdoğan, “Ben antrenmanlardan arta kalan zamanlarda gündüzleri daha önce oto yıkamada çalışıyordum, gece de sabahlara kadar ekmek fırınında çalışıyordum. Yorgunluğum antrenmanlara yansıdığı için oto yıkama işini bıraktım. Şimdi sadece fırında çalışıp eve ekmek götürüyorum. Her yaptığım işte azimli, başarılı olduğumu biliyor ve gösteriyorum. Bence inanmak başarmanın yarısıdır.” dedi.