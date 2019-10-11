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Güney Afrikalı turist, otel odasında ölü bulundu

– Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilendikleri için Türkiyeyi ziyarete gelen 65 yaşındaki Güney Afrikalı turist, otel odasında hayatını kaybetti
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Genel - 11 Ekim 2019 18:15 A A

AKSARAY (AA) – TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilendikleri için kardeşleriyle, Türkiye'ye ziyarete gelen 65 yaşındaki Güney Afrikalı turist Kamedıen Rıdduwaan, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Türkiye ziyaretlerine Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu Söğüt ilçesinden başlayan ve ardından Ihlara Vadisi'ne gelen ve geceyi buradaki bir otelde geçiren Rıdduwaan, sabah kahvaltısına inmeyince kardeşleri ağabeyinin durumunu merak etti.

Kapının açılmaması üzerine Rıdduwaan'ın kardeşleri durumu otel yetkililerine bildirdi.

Yedek anahtarla odaya giren otel yetkilileri, Rıdduwaan'ın hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine otele gelen sağlık görevlileri, turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından, turistin cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otopsinin ardından Rıdduwaan'ın cenazesi Ervah Mezarlığında defnedildi.

Genel - 18:15 A A
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