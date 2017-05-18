Güney Çevre Yolu açılış için gün sayıyor

Edirne Belediyesi Başkanlığı’nın hayata geçireceği 25 Kasım Stadyumu yakınından Olin Kavşağına dek uzanan Güney Çevre Yolu 15 Temmuz’da faaliyete geçecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin tarihi dokusundan dolayı alternatif yol açmanın veya mevcut yolları genişletmenin böylece mümkün olmadığını söyledi.

“15 Temmuz tarihinde faaliyete geçecek”

Konuyla ilgili makamında basına bilgi veren Gürkan, “Biliyorsunuz Güney çevre yolumuz var. Güney çevre yolumuzun kamulaştırılmaları bitti. Uzun sürdü lakin 85 tane kamulaştırma yaptık, yıkımlarını yaptık. Önemli kamulaştırma ücreti çıktı. Yaklaşık 20 gündür alt malzemesini seriyoruz. 25 Kasım Stadı yakınından başlayacağız. Olin kavşağının oraya dek çevre yolu açıyoruz. 22 metre genişliğinde bir yol. 15 Temmuz’da da açılışını yapacağız. Dolayısıyla yolu açtığımız süre Erasta’dan meydana gelen trafik yükü ciddi anlamda deprese olacak ve rahatlatacak kenti” diye konuştu.

“Kuzey Çevre Yoluna başlayacağız”

Güney Çevre Yolunun faaliyete başlamasının arkasından Kuzey Çevre Yolu için de gerekli hazırlıkların yapıldığını gösteren Gürkan, “Diğer en fazla üzerinde durduğumuz başka alıştırma da Kuzey Çevreyolu. Çünkü Talatpaşa Bulvarına, Atatürk bulvarına kentin ekvatoru olarak kabul eder isek, kuzeyinde yaşayan nüfus az kalsın yüzde 70’e yakın. Trakya Üniversitesi çalışanlarının da büyük bir kısmı da burada oturuyor. Bu yüzden kuzey ve güney diye ayırıyoruz. Orada da yeni devlet hastanesi ile fakülte kampüsü arasında biliyorsunuz. O tepedeki sırttan bir 50 metre genişliğinde bir bulvar hesaplama ve çalışmasını yapmıştık. Onun da tüm planları bitti ve onaylarını da aldık” dedi.

“Ekim ayında Kuzey Çevre Yolu bitecek”

Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi aralarında yapılması planlanan yol ile ilgili manâlı açıklamalarda bulunan Gürkan, “Tarımsal araştırma dava açtı yolun iptali için ama biz kazandık davayı. İhalesini de yaptık. Bugün yarın yer teslimini yapıyoruz. Orada incelemeler başlayacak. Ekim gibi kuzey çevre yolu da bitirmiş olacak. Dolayısıyla toparlarsak 15 Temmuz da Güney çevre yolu bitecek, Ekim ayında kuzey çevre yolu bitecek. Dolayısıyla şehrin orta aksına yani ana caddesine Talatpaşa bulvarına düşen vasıta sayısı ciddi anlamda azalacağı için biz trafik yükünü sirküle olarak planladık, hesapladık ve uzmanlarda bunu söylüyor” şeklinde konuştu.

Ahmet Cafer