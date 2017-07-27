Güney Koreli genç otostopla Türkiye'yi geziyor

YOZGAT (AA) – ÖMER ERTUĞRUL – Yozgatlı arkadaşının düğününe katılmak için Türkiye’ye gelen Güney Koreli genç, otostopla ülkeyi geziyor.

Yozgat’tan 2006’da döner ustası olarak gittiği Güney Kore’de 1,5 yıl çalışan Sayıl Yıldız, 28 yaşındaki Younggi Song ile arkadaşlık yapmaya başladı. Song, 2010’da Yozgat’a gelip bir ay Yıldız’ın evinde misafir olarak kaldı.

Sayıl Yıldız, telefon ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü arkadaşını bu kez düğününe davet etti.

Bunun üzerine yola çıkan Song, ziyaretini Türkiye turuna dönüştürmeye karar verdi. Düğün tarihinden yaklaşık bir ay önce ülkesinden uçakla İstanbul’a gelen Song, otostopla İzmir, Marmaris, Fethiye, Denizli ve Ankara’yı gezdi.

Bindiği araçların sürücülerinin ısmarladığı yemekleri yiyen ve gittiği yerlerde konaklayan Song, daha sonra Yozgat’a geldi. Song, arkadaşının düğününde halay çekip kına yaktı.

Türk yemeklerini çok seven Song, burada menemen yapmasını da öğrendi.

– “Türkiye güvenli bir ülke”

Younggi Song, yaptığı açıklamada, Türkiye’yi çok sevdiğini söyledi.

Otostopla gezisi sırasında hiçbir problem yaşamadığını anlatan Song, şöyle konuştu:

“Yabancı ülkelerde ve yabancı medyada Türkiye’nin güvenli olmadığı yönünde söylemler olabiliyor. Türkiye güvenli, insanları güvenilir. Türk halkı çok misafirperver, bana ulaşım, yiyecek ve kalacak yer konusunda yardımcı oldular. Türk yemekleri de çok güzel. Tantuni, testi kebabı, tandır kebabı, döner, yaprak sarma, pide ve dondurmayı çok seviyorum. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma ve yakınlarıma Türkiye’ye gitmeleri, Türk yemeklerini tatmaları, gezilecek görülecek yerlerini ziyaret etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunacağım.”

Bir sorun yaşamadığı için ülkesine dönerken yine otostop çekerek gezeceğini kaydeden Song, “Yeni yerler, yeni yemekler ve yeni insanlar göreceğim için şimdiden heyecanlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sayıl Yıldız ise Song ile Güney Kore’de çalıştığı iş yerinde tanıştığını belirtti. Düğününe gelen Song’un önce otostopla birçok yeri gezdiğini anlatan Yıldız, “Düğünde güldük eğlendik, oynadı, kına yaktı.” dedi.

Baba Sabri Yıldız da bir oğlu ve bir kızı olduğunu bildirdi.

Song’u da ikinci oğlu gibi gördüğünü ifade eden Yıldız, “Song bana ‘Türk baba’ der, beni baba, eşimi de anne olarak bilir. Kendisini ağırlamaktan çok mutluyum, çabuk adapte oluyor. Sanki bizden biri gibi.” diye konuştu.