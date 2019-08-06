Güney Koreli heyet Çatalhöyük kazı alanını gezdi
KONYA (AA) – Güney Kore'nin Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun ve beraberindeki heyet Çatalhöyük arkeolojik kazı alanını gezdi.
Güney Koreli heyet daha sonra Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı makamında ziyaret etti.
Çatalhöyük'ün tarihi dokusundan etkilendiğini belirten Gangneung Belediye Başkanı Kim Han-Geun, "Çatalhöyük'ü gezdik, çok etkilendim. Ayrıca Çumra'nın kavunu da oldukça lezzetli ve kendine has bir tadı var." dedi.
Belediye Başkanı Halit Oflaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güney Kore ile tarihten gelen sağlam ilişkilerimiz var. İlçemizin, Konya'mızın ve tüm dünyanın mirası olan Çatalhöyük ile ilgili misafirlerimizin güzel ve etkileyici izlenimleri bizleri daha da memnun etti." diye konuştu.
Ziyaret sırasında gelen konuk heyete Çumra kavunu hediye edildi.
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Güney Koreli heyet Çatalhöyük kazı alanını gezdi
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