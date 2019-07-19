Güney Koreli turistler Karapınar'da bir aileye konuk oldu

KONYA (AA) – Güney Kore'de yaşayan 4 arkadaş Karapınar'da bir aileye misafir oldu.

Türkiye'ye iki hafta önce gelen Güney Koreli üniversite öğrencileri Kim Joe Hyun (23), ÇÖ Sın Wan (20), Do Hwa Yeon (22) ve Kim Mi Ji (22), Konya'yı gezdikten sonra Karapınar'a geldi.

Turistler Karapınar'da bir camiyi gezdikleri sırada kendileriyle konuşan 10 yaşındaki Badesu Özbek adlı çocuk, Güney Korelileri dedesi Aladın Gider'in evine çaya davet etti.

Küçük çocuğun davetini kırmayan Güney Koreli gençler evde misafir edildi.

Türk misafirperverliğinin gösterildiği Güney Korelilere otomobille ilçe detaylı biçimde gezdirildi.

Meke Gölü ve Acıgöl'ü gezen misafirler etrafta bol bol fotoğraf çekti.

Misafir gençlerden Kim Joe Hyun, "Acıgöl ve Meke Gölü çok güzel, Karapınar çok farklı bir coğrafyaya sahip. Doğal güzellikler çok ilgi çekici. Türk insanları misafirperver, Türk yemekleri çok güzel. Etli ekmeği çok sevdik. Karapınar'da Alaaddin Gider ve ailesi bizle çok ilgilendi. Türkiye ile Güney Kore kardeş iki ülke. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk askeri geçmişte bizlere sahip çıktı. Kendilerine minnettarız. Temmuz ayı sonunda Türkiye'den ayrılacağız ama gelecek yıllarda yine Türkiye'ye gezmeye geleceğiz." dedi.



Küçük Badesu Özbek de, "Camide turistleri görünce eve çaya davet ettim. Onlarda geldi, kendileri ile çok iyi bir dostluk kurduk." diye konuştu.