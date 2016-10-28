Güneysınır ve Ereğliye 39.5 kilometre kanalizasyon hizmeti

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün Güneysınır ilçesine emrindeki Karasınır Mahallesinde yürüttüğü kanalizasyon şebeke inşaatı sona erdi. Ereğli ilçesine ast Orhaniye Mahallesinde ise çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sahasına giren Güneysınır ve Ereğli ilçelerine ast mahallelere kanalizasyon şebeke hattı döşüyor.

Karasınırda şebekeler birleştirildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmadan önce kanalizasyon şebekesi yer alan lakin yamalı bir yapıda olması dolayısıyla sağlıklı işlemeyen Güneysınır ilçesine ast Karasınır Mahallesinde KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü kanalizasyon şebeke inşaatının tamamlandığını belirterek, tüm sokakların tek şebekeye bağlandığını açıklama etti.

17 bin 927 metre kanalizasyon şebekesi

Karasınır Mahallesindeki kanalizasyonu olmayan sokaklarda da yeni kanalizasyon şebekesi gerçekleştirilerek mevcut şebekeye bağlandığını kaydeden Başkan Akyürek, “Karasınır Mahallemizde kanalizasyonun dinç işlemesine engel teşkil edebilecek bütün olumsuzluklar bertaraf edilmiştir. Toplam uzunluğu 17 bin 927 metre olan Güneysınır ilçesi Karasınır Mahallesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Hattı Projemiz tamamlanmıştır. Çalışmalarda KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 15 bin 927 metre uzunluğunda 300 milimetre çapında betonarme boru ve 2 bin metre uzunluğunda 200 milimetre çapında PVC (Plastik) kullanmıştır. Daha uyumlu ve dinç bir kanalizasyon şebekesine kavuşan Karasınır Mahallemize bahtı açık olmasını diliyorum” dedi.

Orhaniyeye 21 bin 630 metre kanalizasyon şebekesi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün Ereğli ilçesine emrindeki Orhaniye Mahallesinde de kanalizasyon şebeke çalışması yürüttüğünü dile getiren Başkan Akyürek, toplam 21 bin 630 metre uzunluğundaki kanalizasyon şebeke çalışması sonrası Orhaniye Mahallesinin yaşadığı sıkıntıların çözüldüğünü dile getirdi. Çalışmalarda 19 bin 630 metre uzunluğunda 300 milimetre çapında sızdırmazlık özelliği yer alan CTP (Sırça Takviyeli Plastik) boru, 2 bin metre uzunluğunda 200 milimetre çapında PVC (Plastik) boru kullanıldığını kaydeden Başkan Akyürek, yüzde 95’i tamamlanan kanalizasyon şebekesinin geriye kalan kısmında çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.