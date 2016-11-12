Günün en çılgın haberi Rizeden geldi

Rize dünyanın en çılgın şenliklerinden birisine ev sahipliği yaptı. Bu sene 3.’sü düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği önceki yıllara oranla geniş bir katılım ile gerçekleşti. Daha önce bir çok kere kış mevsiminde buzul göllerinde yüzerek gündeme gelen Dağcı ve Fotoğraf Sanatçısı Hasan Önder ve Turizm Organizatörü Köksal Hapeloğlu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda çok sayıda katılımcı bir gün önceden bölgeye gelerek Ayder Yaylası ve Kavron Yaylası’nda konakladı. Katılımcılar günün ilk saatlerinde harekete geçerek üç saatlik bir yürüyüşün ardındaki Türkiye’nin en yüksek dağlarından birisi olan 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı’nın zirvesine yakın bir noktada yer alan 2 bin 950 rakım yükseklikteki Büyük Deniz Gölü isimli buzul gölüne ulaştı.

Yurt içerisinden ve yurt dışından şenliğe katılanlar burada derin dondurucu soğuğa aldırış etmeden buzul gölüne girerek yüzdüler. Bölgede bulunan takriben 1 metre kara, o derecenin altındaki soğuk ve göl üzerindeki buz kütlelerine rağmen göle girme cesareti gösteren katılımcıların bir hayli üşüdükleri attıkları çığlıklar ve titremelerinden anlaşıldı. Üşüyenler buzullar arasında Rize çayı içerek ve çalan tulum eşliğinde horon oynayarak ısındılar.

Deli etkinliğinin mimarı Hasan Önder yaptığı açıklamada, şenlikteki başlıca gayelerinin kış sporlarına dikkat çekmek, turizmin çeşitlenmesine katkı maddesi karşılamak, Rize’nin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve farklılıkları tüm dünyaya uygulamak olduğunu belirterek “Bu etkinlikteki öteki bir amacımız da alan turizmin 4 mevsime yayıp turizmden yöre insanına katkı sağlamaktır. Kaçkarlar’ın kuzey yüzü dünyanın en hoş kayak yapacak yükselti ve vadilere sahiptir. Yılın dört ayında kayak yapılabilir. Rize bir çok buzul göle sahip. Bu göllerin dünyada eşi benzeri yok.. Sahip olduğumuz bu buzul göller ülkemize ayrıcalık katıyor. Geçtiğimiz yıllarda kişisel olarak yaptığımız bu aktiviteyi kollektif ışık halkası getirmek istedik. Katılım bizi oldukça mutlu etti. Kalıtımcılarımın da hoşnut olduklarını gördük” dedi.

Önder, kesintisiz kış aylarında yüzdüğünü ve bugün üşümediğini sözlerine ekledi.

Göktürk Fırat