Günün kahramanı! İşte böyle hayat kurtardı…

Edinilen bilgiye takriben, Özel Halk Otobüsünde bir kadın yolculuk esnasında fenalaştı. Yolcular kadar oturtulan ve ilk müdahalesi yolcular tarafından yapılan kadının yürek krizi geçirdiği sanıldı. Otobüs şoförü ise seferi bırakarak kadını en yakın hastaneye yetiştirerek tedavi olmasını sağladı. Yolcuların hastaya müdahalesi ise bir gezgin kadar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kadını hastaneye yetiştiren otobüs şoförü vatandaşın takdirini topladı.

Rahatsızlanan kadının afiyet durumunun iyi olduğu öğrenildi.