Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. “Kudüs’ü çocuk katilinin insafına terk etmeyeceğiz”Sivas – Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına alınan ve gözleri bağlı olarak sorguya götüren işgalci İsrail askerlerine sert tepki göstererek, “Bu İsrail terör devletidir, terör” dedi. …”Kudüs’ü kurtaracak olan yine biz olacağız”Sivas – Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kudüs’ü içinde yaşadığı zulüm düzeninden kurtaracak olan Allah’ın izniyle yine biz olacağız” dedi.