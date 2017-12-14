Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan’dan “artı 2” istihdam çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre biz artı 2 istihdam sağlayacak olursak bu ülkemizin büyüme oranını daha da genişletecek ve yayacak, bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır ” dedi. .