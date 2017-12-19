Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Yıldırım’dan ’Arakan Müslümanları ve Kudüs’ değerlendirmesiDakka – Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyaretinde Arakan Müslümanlarının durumu ve ABD’nin Kudüs provokasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı. …”ABD yalnız kalmıştır”Ankara – Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “ABD, Kudüs konusunda BM Güvenlik Konseyinde de yalnız kalmıştır.