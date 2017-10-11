Günün özeti

Günün bütün manâlı gelişmelerini sizin için derledik. Erdoğan Novi Pazar halkına hitap ettiYeni Pazar – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Novi Pazar’ı ziyaret etti, burada halka seslendi. …Vize kriziyle ilgili açıklama geldiAnkara – Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili, “Temennimiz, iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesi” dedi.