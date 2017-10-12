Günün özeti

Günün tüm manâlı gelişmelerini sizin için derledik. “Lafa geldi mi koskoca ABD’sin, yazıklar olsun”Ankara – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vize krizinin müsebbibinin Büyükelçi John Bass olduğunu belirterek, “Eğer bir koskoca Amerika Birleşik Devletleri’ni Ankara’da büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun. Çünkü bu takınılan tavır, fiilen budur” dedi.