Günyüzü'nde kuş gözlem etkinliği

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneğinin "Ekoloji Okulu" adlı projesi kapsamında Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay'ın katılımıyla Kavuncu Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Göç eden kuşların yolculuklarında karşılaştığı zorlukları daha fazla kişiye aktarmak ve farkındalık yaratılması için yapılan etkinlikte, Eskişehir'de yaşayan kuşlar da tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Emir Özay, gözlem yaptıkları yerin yer çok önemli bir sulak alan olduğunu belirterek, flamingodan kız kuşuna 30'a yakın türün gözlendiğini bildirdi.

Kavuncu Mahallesi'ndeki sulak alanın koruma statüsünde olmadığını vurgulayan Özay, "Bu sulak alanın ve sazlıkların kesinlikle korunması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda bu alan koruma statüsüne kavuşur ve burada yaşayan, konaklayan tüm kuş türleri bir nebze olsun daha güvende olurlar." diye konuştu.