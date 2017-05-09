Ana Sayfa   >   Güncel   >   Gürpınar’da barış töreni

Gürpınar’da barış töreni

İlçenin Parmakkapı Mahalles’nde düzenlenen barışma törenine Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Garnizon Komutanı Emrah Akçay, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İlçe Müftüsü Alaattin Dinçer ve aile mensupları katıldı.

09 Mayıs 2017 Salı, 22:11

Benzer Konular

İstiklal Caddesi çalışmaların ardından böyle olacak
Uçağın motoruna kuş çarptı
Yavru kurtlara anne köpek şefkati

İlçenin Parmakkapı Mahalles’nde düzenlenen barışma törenine Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Garnizon Komutanı Emrah Akçay, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İlçe Müftüsü Alaattin Dinçer ve aile mensupları katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Arvas, “Bu kutsal ayda ve Temize Çıkma Kandilinin arefesinde hoş bir meslek ve Allah’ın rızasını için burada toplanmış bulunmaktayız. Ulu Rabbimizin rızası sulh yapmamızdadır, barıştadır. Iblis gücenmiş kalmamızdan, birbirimize kin gütmemizden, bir birimizi rahatsız etmemize fazla sevinir” dedi.

Müftü Arvas, ‘Onlar öfkelerini yenenler, insanları af edenlerdir. Allah iyilik edenleri sever’ mealindeki ayet hakkında izahat yaparak vatandaşları aydınlattı.

İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı ise, hoş sohbetinden dolayı İl Müftüsü Nimetullah Arvas’a teşekkür ederek, barışa katkıda yer alan iki ailenin büyüklerine ve her iki tarafın aile mensuplarına da teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Nimetullah Arvas, her iki ailenin büyüklerini barıştırıp, Kur’lahza-ı Kerim armağan etti. daha sonra bütün aile mensupları salavatlar eşliğinde musafaha ederek barıştılar. 

barış gürpınarda haber haberler töreni

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com