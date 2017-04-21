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21 Nisan 2017 Cuma

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Gürsoy'dan ziyaret

21 Nisan 2017 Cuma, 19:15

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ANKARA (AA) – Türkiye Futbol Federasyon Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy Kızılcahamam’da kamp yapan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ile Badminton Mili Takımını ziyaret etti.

Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonu olan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımın kampını Kızılcahamam’da yaptığını belirtti.

Gürsoy, şunları kaydetti:

“Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını olimpiyat madalyası ile taçlandıracaklarını düşünüyorum. Ben Burada milli takımızı ziyaret ederek, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören’in ve yönetim kurulunun engeli futbolcularımızın yanında olduğunu bir kere daha ifade ettim.”

Ankara Kızılcahamam

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