Gürültüye uyandılar: Gördükleri manzara şoke etti

Örenşehir Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında çıkan girdap Kökleme mevkiinde bulunan Kerim Uyar’a ait yeni üretilmiş 15 dönüm muz serasıyla, Ahmet Karakuş’a ait 2 yıldır ürün alınan 12 dönüm dolayında muz serasını yerle bir etti. Hortumun muz seralarına verdiği zararın 1milyon lira dolayında olduğu bildirildi. Hortum keza 2 seranın yakınında bulunan Mehmet Muhakkak Karaca’ya ait muz serasına da hasar verirken, muz serasının yakınında bulunan bir ağacında kökünden sökülerek seranın üzerine devrilmesine neden oldu.

Hortumun gürültüsüne uyanan vatandaşlar, bir an neye uğradıklarını şaşırdıklarını, şaşma içerisinde seraların demirlerinin havaya yükselmesini izlediklerini söylediler.