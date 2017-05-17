Gürün Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası sona erdi

SİVAS (AA) – Gürün Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2017 Voleybol Turnuvası sona erdi.

Gürün Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ve 4 hafta süren turnuvaya, 16 takım katıldı.

Turnuvanın bugün oynanan final maçında, Türk Telekom Çok Programlı Lisesi birinci, 80. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Aksu Takımı da üçüncü oldu.

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, 2017 Voleybol Turnuvası’nın gerek kurumlar, gerekse vatandaşlar arası iletişimi güçlendirdiğini belirterek, turnuvaya katılan takımları kutladı.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi de bu tür organizasyonların toplumu spora teşvik ettiğini dile getirerek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Final maçını kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler izledi.