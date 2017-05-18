Gürün Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci yaşandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, burada yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi de öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarının bundan sonraki dönemi için başarılar dileyerek, “Sevgili öğrenciler, sizler bizim dışarıdaki gönül elçilerimizsiniz. Sizler daha çok çalışmalı, daha güzel mevkilere gelmeli ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmelisiniz. Sizleri yetiştiren, bugün de burada mezuniyet sevincinizi paylaşan ailelerinize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Hidayet Takçı ise 130 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, başarılı bir eğitim ve öğretim dönemini daha noktalamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Özdemir, Çiftçi ve beraberindekiler mezuniyet pastasını kesti.

Tören diplomalarının verilmesi ev keplerin havaya atılmasının ardından sona erdi.

Mezuniyet törenine İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yüzbaşı Hasan Balkancı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve veliler ve öğrenciler katıldı.