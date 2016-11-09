Gürün'de altyapı çalışmaları

SİVAS (AA) – Gürün ilçesinde Karayar Mahallesi’ndeki taş duvar çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir yaşam sunmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, Karaya Mahallesi’nde şu ana kadar yaklaşık 700 metreküp taş duvar ördü.” dedi.

Taş duvar çalışmalarıyla yol genişliğinin 3 metreden 8 metreye çıkarıldığını kaydeden Çiftçi, “Devam eden tüm çalışmalarımızda mahallelerimiz arası ulaşımı rahatlatmak ve daha güvenli hale getirmek için gayret gösteriyoruz. Bununla birlikte taş duvar, parke ve kanalizasyon çalışmalarımız ilçemizin tüm bölgelerinde aralıksız sürüyor.” ifadelerini kullandı.