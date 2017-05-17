Gürün'de “Umut Veren Gençler” semineri

SİVAS (AA) – Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Umut Veren Gençler” konulu seminer düzenlendi.

Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen seminerde yaptığı konuşmada, geleceğin güvencisi gençlere güvendiklerini belirterek, “Sevgili öğrenciler, bol bol kitap okuyun ve kendinizi çok iyi yetiştirin. Türkiye’nin sizler gibi genç liderlere ihtiyacı var. Ülkemizi daha güzel günlere sizler taşıyacaksınız.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir de toplum içinde liderliğin önemine vurgu yaparak, öğrencilere çok çalışmaları önerisinde bulundu.

Seminer soru-cevap şeklinde devam etti.

Seminere Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Hidayet Takçı ve öğrenciler katıldı.