Gürün'de yol çalışmaları

SİVAS (AA) – Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçede yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekilerince Suçatı Yeşilyurt Mahallesi’nde tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Çiftçi, ilçe genelinde programlı çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Ulaşım ve yol sorununun çözüme kavuşturulması için büyük çaba harcandığını aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

“4 bin 500 metrekare parke taşı döşendi. Yeşilyurt Mahallesi’yle birlikte Gürün’ün her köşesini parke ve yol ağıyla öreceğiz. Planlı çalışmalarımız doğrultusunda her bölgemize parke yol çalışması yapacağız. İlçemizin tüm bölgelerindeki tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Problemlerin çözüme kavuşturulmasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum.”